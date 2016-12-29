Полиция сообщила подробности аварии на трассе под Барнаулом

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Алтайские полицейские поделились подробностями ДТП, которое произошло в четверг, 29 декабря, на трассе Р-256 "Чуйский тракт" в Первомайском районе.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону отметили, что на место аварии сразу же выехали сотрудники ГИБДД, чтобы помочь пострадавшим.

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Прочее Lexus оказался в кювете после аварии на трассе Барнаул – Бийск. Фото

Предварительно установлено, что водитель машины LADA Priora не учел скорость движения, не справился с управлением и врезался в машину Suzuki, после чего произошло столкновение с автомобилем Lexus, двигавшимся по "встречке".

В результате аварии водитель LADA вместе с пассажирами – женщиной и ребенком, предположительно, четырех лет – получили телесные повреждения разной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали.

Сейчас полицейские обеспечивают безопасность движения авто на месте столкновения и выясняют обстоятельства инцидента.