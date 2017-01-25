Полиция сообщила подробности поисков семилетнего мальчика на Алтае

Фото: cod26.ru

Полиция сообщила подробности поисков семилетнего ребенка в поселке Комсомольский Алтайского края.

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Прочее Семилетний ребенок пропал без вести в Алтайском крае

Напомним, Данил Быков пропал 24 января, и обнаружили его живым и здоровым только сегодня. По факту исчезновения ребенка краевое управление СКР возбудило уголовное дело.

Между тем в ГУ МВД по региону уточнили, что ребенок не вернулся домой из школы с турнира по шахматам. Родственники самостоятельно пытались разыскать его и только после полуночи обратились в полицию. Личный состав МО МВД России "Мамонтовский" немедленно приступил к поисковым мероприятиям.

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В поисках участвовало около 50 полицейских. Кроме того, ребенка разыскивали дружинники и добровольцы.

В итоге мальчик был найден живым. "Его здоровью ничего не угрожает", – подчеркивают в полиции.

Правоохранители выясняют условия, в которых воспитывается мальчик и устанавливают все обстоятельства случившегося.