Полиция в Барнауле ищет свидетелей смертельной аварии в Барнауле

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Полиция в Барнауле разыскивает свидетелей смертельного ДТП, случившегося ранним утром 6 марта на улице Георгия Исакова.

Как сообщили в городской ГИБДД, авария произошла около 04:15 в районе дома №200, когда водитель автомобиля Hyundai Tucson допустил наезд на препятствие.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Hyundai Tucson получил телесные повреждения, скончался на месте происшествия", - уточняют в Госавтоинспекции.

Очевидцев ДТП, а также граждан, располагающих какой-либо информацией об этом происшествии, просят позвонить по телефонам: (3852) 24-54-61 или 02.