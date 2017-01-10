Полиция в Барнауле задержала женщин, подозреваемых в афере со съемом жилья

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Барнаульские полицейские задержали трех женщин, которых подозревают в мошенничестве со съемом жилья, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Известно, что женщины выставляли в сети объявления о сдаче жилья по заниженной цене. Свои объявления они сопровождали ворованными фотографиями.

Когда люди, заинтересовавшиеся объявлениями, обращались в офис "агентства", злоумышленники звонили на телефон третьей участнице. Она играла роль хозяйки квартиры. Женщины убеждали клиента заключить с ними договор на оказание услуг.

После того, как мошенницы получали деньги, они давали потерпевшим номер "хозяйки квартиры". Однако встречи с желающими снять квартиру и приехать на осмотр под различными предлогами переносились, а впоследствии и вовсе отменялись. В дальнейшем "агентство" никакой информации об аренде не предоставляло.

По данному факту возбуждено уголовное дело.