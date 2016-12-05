Полиция в Рубцовске пресекла деятельность наркопритона

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Деятельность наркопритона пресекла в Рубцовске полиция, сообщили в понедельник в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В ведомстве уточняют, что на улице Комсомольской мужчина 1972 года рождения содержал помещение, где происходило изготовление запрещенных веществ. Здесь же зависимые от наркотиков люди употребляли "зелье".

"При проведении обыска были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств наркотическое средство, посуда для приготовления наркотиков и шприцы", – указывают в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Организатору притона грозит до четырех лет лишения свободы.