Полиция в Рубцовске пресекла деятельность наркопритона
Организатору притона грозит до четырех лет лишения свободы
5 декабря 2016, 18:50
Фото: lipetskmedia.ru
Деятельность наркопритона пресекла в Рубцовске полиция, сообщили в понедельник в ГУ МВД по Алтайскому краю.
В ведомстве уточняют, что на улице Комсомольской мужчина 1972 года рождения содержал помещение, где происходило изготовление запрещенных веществ. Здесь же зависимые от наркотиков люди употребляли "зелье".
"При проведении обыска были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств наркотическое средство, посуда для приготовления наркотиков и шприцы", – указывают в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Организатору притона грозит до четырех лет лишения свободы.
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