Полиция задержала барнаульца за организацию занятия проституцией

В Новоалтайске полицейские задержали барнаульца, подозреваемого в организации занятия проституцией. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По предварительным данным, ранее судимый 57-летний мужчина в январе этого года уговорил двух девушек начать оказывать услуги интимного характера в саунах. Сам сутенер нигде не работал и занимался развозом "жриц любви" на собственном автомобиле премиум-класса.

На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде, у него изъяли 10 тысяч рублей, сотовые телефоны и автомобиль Toyota. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства преступной деятельности.