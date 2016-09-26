Полиция задержала мужчину, ловившего рыбу в заповеднике на Телецком озере

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Сотрудники линейного пункта полиции задержали 32-летнего жителя Республики Алтай, который рыбачил в акватории озера Телецкое на территории Алтайского государственного природного заповедника. Об этом сообщает пресс-служба Алтайского ЛУ МВД России.

По данным ведомства, у мужчины нашли удочку и девять рыб хариуса. Алтайский государственный природный заповедник – особо охраняемая природная территория России, объект всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. В этом месте нельзя не только рыбачить, но и находиться без особого разрешения.

В отношении рыбака полицейские возбудили уголовное дело. Ему могут выписать штраф до 300 тысяч рублей или лишить свободы на срок до двух лет.