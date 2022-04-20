Политик-стриптизерша решила собирать деньги на выборы через OnlyFans

29-летняя бывшая стриптизёрша Александра Хант решила стать политиком и завела аккаунт на OnlyFans для сбора денег на выборы в Конгресс. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

В профиле женщины на OnlyFans нет контента 18+. Её подписчикам предлагается платить по 4,99 доллара в месяц за информацию о ходе её предвыборной кампании.

По информации издания, политик сделала это назло недоброжелателям, которые говорили, что это будет её единственный вариант дохода в случае проигрыша. Женщина сейчас работает исследователем в сфере общественного здравоохранения и общественным организатором. Ранее её уволили с должности местного футбольного тренера, после того как начальство узнало, что она когда-то была стриптизёршей. После этого случая девушка решила бороться со стереотипами, связанными с этой профессией, и стигматизацией людей.

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