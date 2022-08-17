Полмиллиона на ремонт подарит барнаульцам ТВК «Гранд Арена»

Торгово-выставочный комплекс «Гранд Арена» в ближайшие выходные подведёт итоги розыгрыша «500000 рублей на тот самый ремонт» и выберет победителя, который и получит полмиллиона на покупку товаров для ремонта, дизайна интерьера, а также мебели.

Праздничная программа пройдёт 20 августа с 15:00 до 17:00. В это время гости смогут поучаствовать в мастер-классах, узнать о трендах в дизайне интерьера 2022-2023, создать флип-флоп картину, а также попытать счастья в розыгрыше 50 призов от партнёров праздника. Вход свободный.

Чтобы стать участником розыгрыша, нужно совершить покупку в отделах партнёров на сумму от 3000 рублей, зафиксировать на чеке свои контактные данные и скинуть чек в специальный ящик.

Сроки розыгрыша — с 15 июня по 19 августа. И вы ещё можете стать его участником.

Информацию об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов или выигрышей по результатам, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте grandarena-tvk.ru.

Торгово-выставочный комплекс «Гранд Арена»

Барнаул, Павловский тракт, 180

Время работы: 10:00-20:00

Сайт

ВК