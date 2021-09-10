Полная программа мероприятий ко Дню города в Барнауле. Интерактивная карта

Барнаул в этом году отмечает свой 291-й день рождения. Мероприятия по случаю празднования Дня города пройдут в краевой столице 11 сентября. От салютов и концертов решили отказаться из-за антиковидных ограничений, но в этот день барнаульцы смогут посетить многочисленные выставки, спортивные мероприятия, увидеть интересные презентации и экспозиции.

С полным списком главных торжеств и мероприятий, которые всё-таки состоятся, читатели amic.ru смогут ознакомиться с помощью интерактивной карты. Ищите свой район, изучайте программу и приходите на праздник.