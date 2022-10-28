Полный набор «цифры». «Ростелеком» построил телеком-инфраструктуру в новом барнаульском ЖК

«Ростелеком» построил инфраструктуру для доступа к цифровым услугам по технологии PON в трёх корпусах многоэтажного жилого комплекса «Озон». ЖК находится в Барнауле по адресу: Северный Власихинский проезд, 131. Оператор охватил оптической сетью 450 квартир.

«Технология PON обеспечивает стабильность, высокое качество соединения и пропускную способность до 1 Гбит/с. На базе скоростного интернета мы предлагаем новым абонентам цифровой видеосервис и онлайн-кинотеатр Wink, комплексное решение „Умный дом“ с набором датчиков, внешние и внутридомовые камеры видеонаблюдения. Услуги предоставляют с круглосуточной техподдержкой и управлением через единый личный кабинет», — сообщил директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Лавренюк.

После согласования технической документации с застройщиком оптическую сеть организовали в течение месяца. Оператор совместно с подрядной организацией проложил более двух километров магистрального кабеля, включая 650 метров в подземных каналах, а также внутридомовую распределительную сеть с вертикальной разводкой. После чего установил телекоммуникационное оборудование на этажах и в подвалах трёх корпусов комплекса.

Сейчас «Ростелеком» по заявке жильцов проводит индивидуальный оптический кабель от этажного электрощитка до квартиры и устанавливает в помещении PON-розетку для подключения комплекса цифровых услуг.

В октябре «Ростелеком» планирует сдать готовую инфраструктуру ещё в трёх новостройках Барнаула. Современная оптическая сеть будет построена в многоэтажных жилых домах на Песчаной, Циолковского и Павловском тракте.