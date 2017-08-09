Польские журналисты снимут фильм об Алтайском крае

Журналисты из Польши будут работать в Алтайском крае с 13 по 25 августа, информирует Алтайтурцентр.

Как сообщается, польские журналисты приедут вместе с представителями Сибирского государственного медицинского университета. В состав делегации вошли профессор Сибирского государственного медицинского университета Лариса Сотникова и доктор медицинских наук, профессор Алексей Сотников.

В Алтайском крае делегация посмотрит, как работают их алтайские коллеги, а также поделится своим опытом в области применения лечебных грязей, опытом музыкотерапии, клавитерапии на бальнеологических курортах Польши.

Также журналисты планируют снять фильм об Алтайском крае и отдохнуть в Горном Алтае.