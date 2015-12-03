Полуфинал чемпионата мира по программированию стартует в Барнауле 5 декабря

С 5 по 7 декабря в Барнауле пройдет полуфинал чемпионата мира по программированию. В соревнованиях примут участие более 50 команд из Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока, Казахстана и Киргизии.

Алтайский край представят пять команд ''политеха'' и Рубцовского индустриального института. Участникам предстоит решить от 10 до 12 задач в течение пяти часов, потратив наименьшее количество времени и попыток, сообщает официальный сайт региональной администрации.

Одновременно с Барнаулом чемпионаты стартуют в Санкт-Петербурге, Ташкенте и Тбилиси. Открытие в 12:00 в актовом зале АлтГТУ (пр. Ленина, 46).

Победители примут участие в финале чемпионата мира, который пройдет в мае 2016 года в Таиланде.