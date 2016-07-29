Ползунов или Байкал: какие символы Сибири могут появиться на новых купюрах?

Первый этап голосования за символы, которые будут размещены на новых купюрах номиналом 200 и 2000 рублей, подошел к концу. На этом этапе граждане предлагали собственный символ, который можно разместить на купюрах. В следующий этап прошли только те предложения, которые набрали более пяти тысяч голосов. Более миллиона человек приняли участие в голосовании. Теперь Фонд общественного мнения проведет всероссийский опрос, который выяснит предпочтения россиян о выбранных банкнотах. Будет составлен топ-10 наиболее популярных вариантов. Второй этап будет проходить с 1 августа по 30 августа. Само же голосование будет проходить с 5 сентября по 5 октября. От Сибири во второй тур прошло 11 символов из шести городов. Красноярск не участвовал в выборе, так как представлен на банкноте 10 рублей. Показываем, какие символы из Сибири могут украсить собой новенькие купюры.

Барнаул, памятник Ивану Ползунову

Один из двух символов Алтайского края, который преодолел необходимую отметку в 5000 голосов. Причем вторым стал "народный" мэр Барнаула – кот Барсик. По правилам в качестве символов могут быть предложены лишь те животные, которые считаются редкими или уникальными с точки зрения природной ценности, поэтому лицо Барсика не украсит собой 200-рублевку. От Барнаула за место в десятке поборется памятник Ивану Ползунову, установленный в честь русского изобретателя, создателя первой в России паровой машины и первого в мире двухцилиндрового парового двигателя. Уроженец Екатеринбурга попал в Алтайский край в команде горных специалистов для царских заводов. Скульптура установлена перед главным корпусом Алтайского технического университета в 1980 году.

От Алтая выдвигался памятник Василию Шукшину на горе Пикет в Сростках. Об этой инициативе долгое время говорил губернатор Александр Карлин. Даже учитывая возможности административного ресурса краевой власти, памятник нашему великому земляку не смог за месяц преодолеть барьер в 5000 голосов. Это же не удалось сделать горе Белухе, расположенной в Республике Алтай. Эту инициативу, к слову, поддерживал сенатор от региона Владимир Полетаев.

Иркутск, Бабр

Бабр – геральдический зверь, изображенный на гербах Иркутска и Иркутской области. Он сочетает силуэт тигра и перепончатые лапы бобра. В результате ошибки художника именно бабр стал символом Иркутска. К 350-летию города символ превратили в памятник, который изготовила известный скульптор Нина Бакут. За 355 лет иркутской истории из тигра он превратился в неопределенного вида животное и стал отчасти мифическим существом, который ассоциируется с одним из самых старых городов Сибири.

Иркутск, Байкал

Один из теневых фаворитов, чтобы серьезно рассматриваться в качестве претендента на прописку на новой купюре. Байкал – озеро на границе Иркутской области и Бурятии. Это крупнейший резервуар пресной воды, его длина достигает около 600 километров. Памятник ЮНЕСКО и одно из самых красивых мест в мире.

Кызыл, Центр Азии

Благодаря конкурсу Центробанка мы узнали о городе Кызыл. Обелиск "Центр Азии" в столице Республики Тыва установлен в 1964 году в честь 20-летия добровольного вхождения Тувы в состав СССР. Бетонный обелиск в виде земного шара и трехгранного шпиля рядом к 100-летию памятной даты в 2014 году был заменен на другой, композиционно близкий к прежнему. Теперь шпиль и земной шар поддерживаются ансамблем из трех львов, на вершине шпиля расположился скифский олень. Рядом расположен скульптурный комплекс "Царская охота", изображающий конных лучников, рвущихся вперед в окружении охотничьих собак и птиц.

Новосибирск, Государственный академический театр оперы и балеты

Новосибирск – один из главных фаворитов всего соревнования. Столица Сибири вышла во второй тур сразу с тремя символами. Такие же показатели имеют лишь три российских города: Казань, Нижний Новгород и Тула.

Новосибирская оперетта – крупнейший музыкальный театр России. За свои размеры его также называют сибирским Колизеем. Появился в 1930 году. После реконструкции в 2005 году Новосибирский театр — наиболее современно оборудованный в России. Расположен в самом центре города.

Новосибирск, Бугринский мост

Автомобильный мост, соединяющий Кировский и Октябрьский районы. Ежедневно через двухкилометровый мост проезжает около 135 тысяч автомобилей. Является мостом с самым большим в СНГ арочным пролётом. В длину арка составляет 380 метров. В дальнейшем мост станет составной частью перспективной скоростной магистрали непрерывного действия "Юго-Западный обход" Новосибирска.

Новосибирск, городской зоопарк

Крупнейший зоопарк построен в 1947 году на базе зоосада станции юннатов. Он занимает площадь 63 гектара, в нем содержится около 11 тысяч особей 756 видов. Причем 350 из них занесены в Красную книгу. В Новосибирском зоопарке занимаются разведением кошачьих, поэтому здесь одна из лучших в мире коллекций представителей этих семейств. Около полутора миллионов посетителей в год.

Томск, Томский государственный университет

Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ) — первый российский университет на территории Русской Азии, основанный в 1878 году. Фактически первый российский университет восточнее берегов Волги. На сегодняшний день в ТГУ обучается более 17 тысяч студентов и аспирантов. Также университет является лидером среди вузов России по количеству наград, полученных научной молодежью во всероссийских научных конкурсах.