Помещение Алтайского завода сварочных электродов загорелось в Барнауле
Площадь возгорания составляет 70 квадратных метров
2 февраля 2016, 09:43
Возгорание ангара Алтайского завода сварочных электродов произошло в Барнауле утром во вторник, 2 февраля. Помещение находится в Барнауле на улице Звездная, 6а. Об этом ИА "Амител" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Здесь уточнили, что горит утеплитель металлического ангара. Площадь возгорания составляет 70 квадратных метров.
Фото: ВКонтакте
Причина пожара пока неизвестна.
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