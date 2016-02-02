Помещение Алтайского завода сварочных электродов загорелось в Барнауле

Возгорание ангара Алтайского завода сварочных электродов произошло в Барнауле утром во вторник, 2 февраля. Помещение находится в Барнауле на улице Звездная, 6а. Об этом ИА "Амител" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Здесь уточнили, что горит утеплитель металлического ангара. Площадь возгорания составляет 70 квадратных метров.

Фото: ВКонтакте

Причина пожара пока неизвестна.