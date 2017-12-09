Попавшая в ДТП фура парализовала движение на одной из барнаульских улиц

Фото: vk.com/banreos22

Барнаульцы сообщили об аварии с участием фуры в столице Алтайского края. По их словам, в результате ДТП было парализовано движение на проспекте Космонавтов.

На опубликованных снимках видно, что фура встала практически поперек всего проспекта. "Авария между АТИ и Шинным", - уточняется в сообществе Barnaul 22 во "ВКонтакте".

Также в сообщении говорится, что, предварительно, обошлось без жертв.

На данный момент, судя по данным сервиса "Яндекс.Пробки", затора на проспекте уже нет.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, на место ДТП незамедлительно выехали сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД для организации движения и выяснения всех обстоятельств произошедшего.