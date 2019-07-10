"Попугая чуть не сгрыз": житель Барнаула выкинул кота с балкона

В Барнауле житель мкрн Новосиликатный выкинул с балкона своего кота, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

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Общество Житель Башкирии бросил кота в бегающего по двору лося

"Вчера, 9 июля, около 21:00 мне позвонили девушки и попросили выйти и спасти кота. Они увидели, как с пятого этажа дома № 12 по улице Весенняя скидывают животное. Оказалось, это был его хозяин – он просто швырнул его с балкона", – рассказала подписчица паблика.

"К сожалению, кот не выжил. В полиции сказали, что заявление примут, но, скорее всего, ему все равно ничего не будет. Вот теперь я не понимаю, зачем нам эта статья, если она все равно не дает никаких гарантий на защиту животных? Я решила дать огласку этому ужасному делу, потому что не могу мириться с этой несправедливостью", – рассказала женщина.

Как объяснил ситуацию сам мужчина, судя по видео, кот пытался съесть попугая. "Попугая чуть не сгрыз. Я сколько раз уже у него забирал. А тут вцепился в нее. Я кое-как его...", – ответил мужчина сотруднику полиции на вопрос, можно ли быть таким живодером.

В пункте полиции "Новосиликатный" УМВД России по Барнаулу данное сообщение зарегистрировано. Сотрудниками полиции проводится проверка.

В марте этого года житель Башкирии бросил кота в лося, забредшего в один из дворов жилых многоэтажных домов, чтобы таким образом прогнать животное.