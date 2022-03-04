Порадует каждую хозяйку. Как выиграть мощный робот-пылесос от HONOR к 8 Марта

К 8 Марта сеть магазинов «Телефоника» запустила розыгрыш. Главный приз — робот-пылесос HONOR HOR-001. Это умный помощник, который умеет делать как сухую, так и влажную уборку, и собирает даже крупный мусор благодаря мощности всасывания 2600 Па.

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно:

— подписаться на instagram-аккаунт «Телефоники»;

— отметить двух друзей в комментариях под постом с розыгрышем;

— сделать репост этого поста в сториз с отметкой.

На время проведения розыгрыша профиль должен быть открытым. Итоги подведут 8 марта в 14:00 в прямом эфире аккаунта «Телефоники» с помощью сервиса @lizaonair.

В магазинах сотовой связи и электротоваров «Телефоника» вы найдёте множество вариантов подарков, благодаря которым любимые женщины смогут больше времени уделять себе и близким. Домашние дела можно поручить роботу-пылесосу, а на новом смартфоне быстро заказать еду вместо готовки. Фитнес-часы помогут заботиться о своём здоровье, а электрическая зубная щётка — оставаться с прекрасной улыбкой.

Продавцы-консультанты магазинов всегда помогут вам с выбором. А если вы уже определились — можете купить товар онлайн и забрать его в ближайшем отделе «Телефоники». Нашли дешевле? Вам сделают скидку. В карточке товара есть ссылка на форму «Нашли дешевле»: просто заполните открывшуюся форму, и с вами свяжутся.

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Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте в instagram-аккаунте.