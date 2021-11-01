Порог превышен. Шесть школ и один детский сад закрыли на карантин из-за ОРВИ на Алтае
За последнюю неделю 32,9 случая риновирусов и других респираторных заболеваний зарегистрировали в Алтайском крае
32,9 случая ОРВИ зарегистрировано за последнюю неделю в Алтайском крае. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, случаев заболевания гриппом на территории края не обнаружено. Тем временем на карантин полностью закрыто шесть школ и один детский сад.
Как отметили в ведомстве, сейчас у пациентов регистрируют риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы и парагрипп. Недельный порог заболеваемости ОРВИ на сегодняшний день превышен среди взрослого населения и детей в возрасте от 7 до 14 лет.
Всего на конец октября из-за ОРВИ в Алтайском крае полностью закрыто шесть школ и один детский сад, частично закрыты 250 классов в 99 школах и 186 групп в 111 детсадах. Однако с 30 октября все образовательные заведения находятся на каникулах.