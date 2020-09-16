Порошенко стал депутатом в Камне-на-Оби, набрав 42 голоса

13 сентября в Камне-на-Оби состоялись выборы депутата городского совета. Их провели из-за того, что парламентарий Андрей Караев сложил с себя полномочия.

Голосование проходило в семнадцатом округе, где зарегистрировано 1605 избирателей. Однако отдать свой голос пришли всего 84 человека. Выбирали люди из шести кандидатур, голоса распределились так: Лариса Бычкова – 13 голосов, Сергей Гудков – 21 голос, Александра Макарова – 3 голоса, Николай Попков – 4 голоса, Виталий Порошенко – 42 голоса, Александр Пустовар – 1 голос.

В итоге кресло депутата Каменского городского Совета займет Виталий Станиславович Порошенко. Он является кандидатом от "Единой России". Порошенко 40 лет занимался преподаванием восточных единоборств, пишут "Каменские известия".