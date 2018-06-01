Портал Amic проведет прямую трансляцию представления Виктора Томенко
Трансляция начнется через 5 минут
1 июня 2018, 11:55
Новый губернатор Алтайского края Виктор Томенко, прибывший в регион утром в пятницу, 1 июня, в статусе врио, в ближайшие минуты будет представлен региональному правительству, депутатам и журналистам.
Корреспонденты портала Amic.ru находятся на месте событий и уже в полной готовности транслировать, как это произойдет.
Трансляцию смотрите в 12 часов по ссылке.
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