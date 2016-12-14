Порыв водопровода в центре Барнаула устранили работники водоканала

Фото: vk.com/barneos22

Работники водоканала устранили повреждение на трубопроводе, из-за которого утром в среду в центре Барнаула залило улицу Анатолия.

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Прочее Названа причина потопа на улице Анатолия в центре Барнаула

Напомним, что порыв возник на водопроводе диаметром 150 миллиметров по адресу Анатолия, 4.

"Первоначально холодное водоснабжение было ограничено в одном административном здании и 13 частных домах. После переключения линии без воды оставался один частный дом", - уточняют на коммунальном предприятии.

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В настоящее время последствия инцидента ликвидированы.