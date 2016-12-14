Порыв водопровода в центре Барнаула устранили работники водоканала
Специалисты коммунального предприятия ликвидировали повреждение, водоснабжение восстановлено в полном объеме
14 декабря 2016, 18:31
Фото: vk.com/barneos22
Работники водоканала устранили повреждение на трубопроводе, из-за которого утром в среду в центре Барнаула залило улицу Анатолия.
Напомним, что порыв возник на водопроводе диаметром 150 миллиметров по адресу Анатолия, 4.
"Первоначально холодное водоснабжение было ограничено в одном административном здании и 13 частных домах. После переключения линии без воды оставался один частный дом", - уточняют на коммунальном предприятии.
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В настоящее время последствия инцидента ликвидированы.
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