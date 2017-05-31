Порывы ветра до 34 м/с. Село Родино оказалось в эпицентре урагана

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Разгул стихии 30 мая нанес серьезный ущерб районам Алтайского края. Ветер накануне в районах усиливался до 18-23 метров в секунду. Днем 30 мая в таких населенных пунктах, как Благовещенка, Мамонтово, Баево, его порывы достигали опасных значений — 25-29 м/с. В с. Родино ветер был ураганной силы - 34 м/с.

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Прочее Алтайский край в ближайшие несколько часов может накрыть мощнейший ураган

"Ураган продолжался около часа. Ветер сорвал кровлю в частном секторе. В результате падения деревьев произошел обрыв линий электропередачи. Электроснабжение было восстановлено спустя восемь часов. В настоящее время подсчитывается нанесенный ущерб ", - рассказали подробности Amic.ru на Родинской метеорологической станции.

На большей части территории Алтайского края также прошли дожди небольшой и умеренной интенсивности. Продолжались они от нескольких минут до двух часов. В среднем выпало до 12 мм осадков. Рекорд по осадкам был установлен в с. Баево — 17 мм.

Как сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, местами дожди сопровождались грозами, выпадением града, который в диаметре достигал 2-6 мм. Самый крупный град зафиксировала метеостанция в Змеиногорске — 13 мм. В Залесово нет метеостанции, но, по рассказам жителей, там град выпал величиной с перепелиное яйцо. Град изрешетил теплицы, повредил крыши автомобилей.

Столбики термометров показали отметки +23...+28. Ночью температура понизилась до +5...+11 градусов.