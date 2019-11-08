Порывы ветра, гололед и первый мороз: какой будет погода на выходных в Алтайском крае

В выходные дни 9 и 10 ноября в Алтайском крае и Барнауле будет сначала дуть сильный ветер, потом пойдет снег, похолодает, на дорогах будет очень скользко, прогнозируют синоптики.

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9 ноября

В ночь на субботу пройдет дождь, переходящий в мокрый снег, возможны гололед и налипание снега. Ветер северо-западный, 15-20 м/с, местами порывы до 27 м/с. Днем ветер чуть стихнет, однако все равно синоптики обещают метель, местами установится снежный покров.

Температура ночью составит -3...+2°С, местами до +7°С. Днем похолодает до -4...-9°С.

В Барнауле ситуация будет примерно такой же. Температура в течение 9 ноября опустится до -5...-7 градусов.

10 ноября

В воскресенье ночью сила ветра уменьшится до 3-8 м/с, в южных районах пройдет небольшой снег, на дорогах будет сильная гололедица. Днем характер погоды значительно не изменится.

Температура ночью составит -6...-11°С, местами до -18°С. Днем отметка термометра поднимется до -5...-10°С, в предгорьях – до 0 градусов.

В Барнауле 10 ноября будет преимущественно без осадков, температура составит -6...-8 градусов.