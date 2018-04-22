Посевная через призму техосмотра: как проверяют сельхозтехнику на Алтае

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Первые хозяйства в Алтайском крае уже приступили к обработке земли, а тем временем специалисты Гостехнадзора проводят осмотр сельхозтехники. Перед выходом в поле одобрение должна получить каждая машина.

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В прошлом году, кстати, в крае из-за несчастных случаев погибли 10 механизаторов. Правда, все ЧП не были связаны с неисправностями техники.

Всего в регионе в рамках посевной будет задействовано около 16,5 тысяч тракторов, более 6 тысяч грузовых автомобилей, 880 посевных комплексов, примерно 7 тысяч сеялочных агрегатов. Посевные площади в Алтайском крае, как и годом ранее, составят 5,4 млн гектаров. Яровой сев проведут на площади 4,8 млн гектаров.

20 апреля инспекция Гостехнадзора Ребрихинского района провела осмотр тракторов, которые будут задействованы на полевых работах в КФХ братьев Гудковых. На двоих у них 4800 га пашни, 11 современных высокопроизводительных тракторов, а также прицепные орудия для обработки почвы. Основную ставку в КФХ делают на сахарную свеклу.

Предлагаем взглянуть на прошедший техосмотр глазами фотокорреспондента Amic.ru.