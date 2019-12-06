После дождичка: жесткая авария с тремя автомобилями произошла в Барнауле

О пострадавших информации пока нет

6 декабря 2019, 09:05, Екатерина Брагина

Серьезное ДТП произошло утром 6 декабря в Борзовой Заимке. Три автомобиля столкнулись на трассе по направлению в п. Новосиликатный, пишет паблик Barnaul 22.

На кадрах ролика видно, что одна из машин – такси. Автомобили разбиты. О пострадавших пока не известно.

Из-за страшного гололеда на трассах Госавтоинспекция Барнаула просит водителей быть аккуратными, без острой необходимости не выезжать далеко.

Ураганный ветер, дожди и плюсовая температура накроют Алтайский край 6 и 7 декабря

Ураганный ветер, дожди и плюсовая температура накроют Алтайский край 6 и 7 декабря

Комментарии
    Новости партнеров