После дождичка: жесткая авария с тремя автомобилями произошла в Барнауле

Серьезное ДТП произошло утром 6 декабря в Борзовой Заимке. Три автомобиля столкнулись на трассе по направлению в п. Новосиликатный, пишет паблик Barnaul 22.

На кадрах ролика видно, что одна из машин – такси. Автомобили разбиты. О пострадавших пока не известно.

Из-за страшного гололеда на трассах Госавтоинспекция Барнаула просит водителей быть аккуратными, без острой необходимости не выезжать далеко.