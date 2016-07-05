После дождя с улиц Барнаула уплывает асфальт. Фото

После дождя в Барнауле асфальт не только проваливается, но и уплывает. Фотографии необычной асфальтовой волны в редакцию ИА "Амител" прислала читательница Марика.

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Прочее Масштабная яма в асфальте образовалась на улице Малахова в Барнауле. Фото

На снимках видно, что на проспекте Ленина на площади октября на бордюр из лужи "наплыла" часть дорожного покрытия. "Асфальтовая волна для суровых сёрферов" - подписала читательница свои снимки. Также она отметила, что подобное видит впервые.

Напомним, этим летом Барнаул "прославился" множеством асфальтовых ЧП. Вначале обрушение грунта вызывала опрессовка. Затем асфальт начал рушится из-за дождей.