После дождя с улиц Барнаула уплывает асфальт. Фото
На проспекте Ленина на площади Октября образовалась "асфальтовая волна"
5 июля 2016, 09:31
После дождя в Барнауле асфальт не только проваливается, но и уплывает. Фотографии необычной асфальтовой волны в редакцию ИА "Амител" прислала читательница Марика.
На снимках видно, что на проспекте Ленина на площади октября на бордюр из лужи "наплыла" часть дорожного покрытия. "Асфальтовая волна для суровых сёрферов" - подписала читательница свои снимки. Также она отметила, что подобное видит впервые.
Напомним, этим летом Барнаул "прославился" множеством асфальтовых ЧП. Вначале обрушение грунта вызывала опрессовка. Затем асфальт начал рушится из-за дождей.
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