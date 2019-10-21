После снегопада без электричества остаются несколько малых сел в Алтайском крае

Энергетики установили все поваленные после снегопада опоры воздушных линий электропередачи в Солонешенском районе Алтайского края, сообщается на официальном сайте региона.

"Последствия неблагоприятных погодных условий негативно сказываются на функционировании электросетевого комплекса. Поэтому в настоящее время участки двух линий 10 кВ выведены в ремонт для устранения этих последствий и повышения надежности электроснабжения потребителей: провод линии электропередачи очищают от налипшего снега, убирают ветви деревьев, упавшие или склонившиеся под тяжестью снега из-за пределов охранных зон. Ремонтные работы будут завершены до конца дня 21 октября", – рассказали в "Алтайэнерго".

Работы усложняются тем, что линии электропередачи находятся в труднодоступных местах пересеченной местности, при этом на некоторые участки не проходит ни один вид транспорта.

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На период проведения ремонта социально значимые объекты запитаны от резервных источников снабжения электроэнергией.

Глава Солонешенского района Виктор Горбачев сообщил, что в селе Карпово электроснабжение обеспечивает дизель-генераторная установка. Аварийные бригады устраняют нарушения на линиях электропередачи, от которых питаются четыре малых села, где проживают около 250 человек.

Напомним, в воскресенье, 20 октября, на территории Солонешенского района из-за обильного снегопада произошли обрывы проводов и упали несколько опор. В результате было обесточено 20 населенных пунктов – 760 домов, в которых живут 1600 человек. Самая сложная обстановка возникла в селах Карпово и Туманово.

Примечательно, что в субботу, 19 октября, часть района также весь день провела без электричества. Авария затронула 33 населенных пункта, в которых проживает 8800 жителей. 26 социально значимых объектов были подключены к дизельным генераторам. Ближе к вечеру энергоснабжение района было восстановлено.

О том, как идут работы по восстановлению энергоснабжения, постоянно информируют губернатора Алтайского края Виктора Томенко.