После снегопада без электричества остаются несколько малых сел в Алтайском крае
На большей части Солонешенского района энергоснабжение восстановлено
Энергетики установили все поваленные после снегопада опоры воздушных линий электропередачи в Солонешенском районе Алтайского края, сообщается на официальном сайте региона.
"Последствия неблагоприятных погодных условий негативно сказываются на функционировании электросетевого комплекса. Поэтому в настоящее время участки двух линий 10 кВ выведены в ремонт для устранения этих последствий и повышения надежности электроснабжения потребителей: провод линии электропередачи очищают от налипшего снега, убирают ветви деревьев, упавшие или склонившиеся под тяжестью снега из-за пределов охранных зон. Ремонтные работы будут завершены до конца дня 21 октября", – рассказали в "Алтайэнерго".
Работы усложняются тем, что линии электропередачи находятся в труднодоступных местах пересеченной местности, при этом на некоторые участки не проходит ни один вид транспорта.
На период проведения ремонта социально значимые объекты запитаны от резервных источников снабжения электроэнергией.
Глава Солонешенского района Виктор Горбачев сообщил, что в селе Карпово электроснабжение обеспечивает дизель-генераторная установка. Аварийные бригады устраняют нарушения на линиях электропередачи, от которых питаются четыре малых села, где проживают около 250 человек.
Напомним, в воскресенье, 20 октября, на территории Солонешенского района из-за обильного снегопада произошли обрывы проводов и упали несколько опор. В результате было обесточено 20 населенных пунктов – 760 домов, в которых живут 1600 человек. Самая сложная обстановка возникла в селах Карпово и Туманово.
Примечательно, что в субботу, 19 октября, часть района также весь день провела без электричества. Авария затронула 33 населенных пункта, в которых проживает 8800 жителей. 26 социально значимых объектов были подключены к дизельным генераторам. Ближе к вечеру энергоснабжение района было восстановлено.
О том, как идут работы по восстановлению энергоснабжения, постоянно информируют губернатора Алтайского края Виктора Томенко.