Последние дни тепла: осенние фото барнаульцев из дендрария
А вы успели сходить в дендрарий? Если нет, смотрите фото тех, кто не упустил последние теплые дни и сделал солнечные снимки
Синоптики прогнозом погоды на эту неделю не радуют и обещают в ближайшие дни снег и шторм.
Но погода радовала жителей Барнаула в эти выходные - столбик термометра поднимался до +17, ярко светило солнце - самое время для прогулок. Этим горожане поспешили воспользоваться и отправились в одно из красивейших осенних мест города - дендрарий.
Там их ожидали деревья, переодетые в позолоту, пугливые белки и пешеходные дорожки. Горожане бродили меж осенней красоты, делали селфи, фотографировали природу и фотоохотились на белок.
Смотрим, как барнаульцы не упускали последние дни осеннего тепла.
Гуляли сегодня в Дендрарии Лисавенко 🍂 Листья падают 🍂 Красота... #тортавкус_влицах #ТортаВкус #дендрарийбарнаул
Публикация от Alexsandra Oveshkova (@shanti_aa)
Барнаул.НИИ садоводства Сибири им. М.А.Лисовенко. С этим местом я знакома недавно, но уже успела полюбить. В эти последние теплые дни осени хорошо погулять по аллейкам дендрария, полюбоваться на Обь, засечь белку где-то в глубине крон, поискать желуди и сплести венок из кленовых листьев.. Просто молчать и любоваться природой. Впитывать, впитывать, впитывать... Ведь очень скоро мы все будем спасаться чем-то теплым. Теплым пледом, теплым чаем, теплой беседой, теплым человечком.. #барнаул #алтайскийкрай #дендрарийимлисовенко #осень🍁🍂
Публикация от Olga Andreeva✌ (@helgandreeva)
а потом будет снег💌#дендрарийбарнаул
Публикация от Katya (@s.e_sergeevna)
А человеку нужен крепкий чай… А не меха, какие подороже. И просто слышать: — Как же я скучал! И улыбаться: — Я скучала тоже… А человеку нужен дом и сад, И два окна, и старенькие двери. И просто слышать: — Как тебе я рад! И отвечать: — Ах, как тебе я верю! Нужна заря… И в окна тихий стук. И верный пес, который скрасит вечер. И просто слышать: — Что с тобою, Друг? И отвечать: — Хочу расправить плечи. Чтоб наши чувства — не свели к нулю, И, кто далек — стал ближе и роднее. И просто слышать: — Я тебя люблю. И отвечать: — А я тебя — сильнее! #ценитеМинутыПроведенныеСсемьёй #дендрарийБарнаул #Лесавенко #ОсеньЗолотая
Публикация от Светлана я ;) (@sveta_chernol)
Погуляли в тёплый денёк..)) #borisov_foto @ellenko_o #осень #дендрарийбарнаул
Публикация от Dmitry (@borisov_foto)
#дендрарийбарнаул #доволенкакникто#деньрождениялюбимой#
Публикация от Анатолий (@palyc73)
Осень.....дубы.....настроение#2017#дендрарийбарнаул #🍂🌾🍀☘🌲🌿🍃🌱🌴
Публикация от Елена (@elena_himochko)
Радуйтесь каждому дню 😊😉😎#AUTUMN#goldenautumn#дендрарийбарнаул#погодкакайф
Публикация от Екатерина (@ekaterinailina17.07)
Луч света проник к нам!!!🍁🌿#осень2017🍂🍃🍁 #лепс#ликос#дендрарийбарнаул#ели#листья#хорошеенастроение#likesforlikes#лес#солнышко🌞
Публикация от 🌴🌴🌴 (@emmelie_666)
Я видимо уже взрослее стала И многое, поверь, пережила. И в облаках летать уж перестала, Свой опыта багаж приобрела. Ценить добро я в людях научилась, Душевное тепло им отдавать, А если что-то и не получилось, Не стоит огорчаться и серчать. Ведь говорят, что "век у нас короткий", А жизнь бежит, за ней нам не успеть. Я для себя решу однажды чётко: "Добьюсь всего - лишь стоит захотеть!" Уметь прощать - великое искусство, Но многим это в жизни не дано. Ты знаешь, нужно просто улыбнуться И солнышко пустить в своё окно. Я счастлива. Я счастлива, вдвойне В багряно-золотистом октябре.. #теплаяосень#парклисавенко🌲🍃#осеннийлистопад🍁🍂🍃#дендрарийбарнаул
Публикация от Юлия Юрьевна(ЮЮ)🌝💫 (@yuyu2607)
Наша прогулка #осеннийденек #солнечныйдень #дендрарийбарнаул #любимаядоча #времявместебесценно
Публикация от Мария Кульнева (@mariyakulneva)
Волшебные деньки🍁📸 #фотографирую #фотографбарнаул #фотосетбарнаул #осеньвбарнауле #октябрь #золотаяосень #барнаул22 #брн #барнаул #фотосессиябарнаул #дендрарийбарнаул #nature #barnaul #barnaul22 #brn #autumn #autumnphotography #autumnphoto #beautifulday #photography #photographylover
Публикация от Наталья Чижова (@nataliphoto8881)
Осенний апокалипсис ( смотреть со звуком) фильм катастрофа 😀😉#дендрарийбарнаул #сухиелистья🍂🍁 #осенняяпрогулка 🌞🌞🌞
Публикация от Елена Лисицкая (@lisitskaialena)
Вы только посмотрите,какие локации! Листаем▶️▶️ и вся эта красота не выезжая из города! Фотосеты в дендрарии ещё актуальны!😉📸 Золотая осень на память, бонусом белки🐿😅 📲8-913-229-7100 #фотографбарнаул #барнаул22 #барнаул #брн #сибирь #фотографируюсчастье #фотографируюбарнаул #фотобарнаул #фотосетбарнаул #фотосессиябарнаул #дендрарийбарнаул #photography #dailyphoto #photographer #photographylover #barnaul #barnaul22 #siberia
Публикация от Наталья Чижова (@nataliphoto8881)
Осеннее настроение тёплого парка, есть что-то очаровательное в городских местах не тронутых гиперопекой его горожан.. #дендрарий #парк #лес #осень #закат #лес #парк #лиственницы #дендрарийбарнаул #листья #цвет naul #инстабарнаул #барнаул #пабликалтай #altay_russia #altay_region #село #village #villagelife #barnaul_ru #instabarnaul #instaaltay #cool_altay #gorod_barnaul #altay_stories #go_barnaul #russian_trip #instagramrussia #picture #photoshoot #photographer #altay_russia
Публикация от Svetlana Fedorovna (@pavshinkina)
Публикация от Натали♐ (@natali_vinogradik)
Очень хочется забрать это желтое тепло и чувствовать его до самой весны, до того самого момента, когда нежно-зелёный вновь проснётся от первых лучей молодого солнца..😊 #осень #закат #лес #парк #лиственницы #дендрарийбарнаул #листья #цвет naul #инстабарнаул #барнаул #пабликалтай #altay_russia #altay_region #село #village #villagelife #barnaul_ru #instabarnaul #instaaltay #cool_altay #gorod_barnaul #altay_stories #go_barnaul #russian_trip #instagramrussia #photogram #photodeily #picture #photoshoot #photographer #altay_russia
Публикация от Svetlana Fedorovna (@pavshinkina)