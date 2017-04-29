Последний день апреля в Алтайском крае пройдет под знаком дождей
Осадки не обойдут стороной и Барнаул
30 апреля 2017, 02:32
Фото: bigmir.net
Последний день апреля в Алтайском крае пройдет под знаком дождливой погоды.
"На большей части территории дождь, в южных районах местами сильный дождь", - говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра на воскресный день.
Днем по краю температура составит +8…+13, по югу +13...+18 градусов. Ветер будет западным 9-14 метров в секунду, местами будут порывы 17-22 метров.
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В Барнауле также временами ожидается дождь. Днем в краевой столице +10…+12 градусов. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.
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