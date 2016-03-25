Последнюю ледовую переправу закрыли в Алтайском крае

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Последнюю ледовую переправу (через реку Обь в Каменском районе) закрыли в четверг, 24 марта. Таким образом, на территории края больше нет действующих ледовых переправ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

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Прочее Сразу четыре ледовые переправы закрыли в Алтайском крае

Подчеркивается, что под весенними лучами солнца лед на водоемах становится рыхлым и непрочным, к тому же его "съедает" сверху солнце и талая вода. Поэтому он может в любой момент рассыпаться под ногами человека и сомкнуться над его головой.

В пресс-службе регионального МЧС отмечают, что наибольшую опасность лед представляет для детей, которые, не зная мер безопасности, играют на обрывистом берегу или катаются на льдинах водоема.

В сообщении напоминают, что нужно делать в случае, если человек провалился под лед: