Последнюю ледовую переправу закрыли в Алтайском крае
Ледовую переправу через реку Обь в Каменском районе закрыли в четверг, 24 марта. Больше их в Алтайском крае нет
Фото: 22.mchs.gov.ru
Последнюю ледовую переправу (через реку Обь в Каменском районе) закрыли в четверг, 24 марта. Таким образом, на территории края больше нет действующих ледовых переправ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Подчеркивается, что под весенними лучами солнца лед на водоемах становится рыхлым и непрочным, к тому же его "съедает" сверху солнце и талая вода. Поэтому он может в любой момент рассыпаться под ногами человека и сомкнуться над его головой.
В пресс-службе регионального МЧС отмечают, что наибольшую опасность лед представляет для детей, которые, не зная мер безопасности, играют на обрывистом берегу или катаются на льдинах водоема.
В сообщении напоминают, что нужно делать в случае, если человек провалился под лед:
- не паниковать, не делать резких движений стабилизируйте дыхание;
- раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения;
- если лёд выдержал, перекатываясь, медленно ползти к берегу;
- ползти в ту сторону, откуда пришли, поскольку там лёд уже проверен на прочность.