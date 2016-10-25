Последствия стихии: сотни тонн снега вывозят с улиц Барнаула

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Около 360 тонн снега вывезли в Ленинском районе Барнаула. В этой части города работало 14 единиц техники, порядка 127 тонн песчано-соляной смеси было посыпано на местных улицах, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.

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Работы по уборке снега, посыпке улиц, очистке тротуаров и проезжей части, а также удалению снежного вала вдоль дорог и вывозу снега будут продолжены.

Как ранее сообщало ИА "Амител", с вечера понедельника, 24 октября, в Барнауле продолжается снегопад. Утром жители краевой столицы встали в девятибалльные пробки.

Только за минувшую ночь в Алтайском крае выпало от 4 до 9 мм осадков. В районах Алтайского края уже превышена двухмесячная норма, в некоторых районах снега выпало в три раза больше нормы.