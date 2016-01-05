Постоялец гостиницы "Барнаул" покончил жизнь самоубийством
Признаков насильственной смерти правоохранительные органы не обнаружили.
5 января 2016, 09:19
Постоялец гостиницы "Барнаул" покончил жизнь самоубийством, сообщила ИА "Амител" сотрудница заведения. Труп мужчины, который повесился в ванной комнате, обнаружила горничная. Причины, побудившие мужчину совершить суицид, не известны.
Как выяснилось, ЧП произошло еще в декабре. В Следственном управлении Следственного комитета Алтайского края данный факт подтвердили. В ведомстве отметили, что в возбуждении уголовного дела было отказано, так как признаков насильственной смерти правоохранительные органы не обнаружили.
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