Постоялец гостиницы "Барнаул" покончил жизнь самоубийством, сообщила ИА "Амител" сотрудница заведения. Труп мужчины, который повесился в ванной комнате, обнаружила горничная. Причины, побудившие мужчину совершить суицид, не известны.

Как выяснилось, ЧП произошло еще в декабре. В Следственном управлении Следственного комитета Алтайского края данный факт подтвердили. В ведомстве отметили, что в возбуждении уголовного дела было отказано, так как признаков насильственной смерти правоохранительные органы не обнаружили.