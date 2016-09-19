Пострадавшие от вандалов фигурки гномов восстановят в Барнауле

В Барнауле восстановят фигурки гномов, которые были разбиты у фонтана на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Молодежной. Как сообщало ИА "Амител", по просьбе горожан власти Барнаула этим летом привели в порядок площадку и восстановили фонтан, а рядом с ним были установлены малые архитектурные формы. Площадка сразу же стала любимым местом горожан. На днях неизвестные разбили фигурки гномов.

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Это вызвало большое возмущение жителей микрорайона. В администрации Железнодорожного района пообещали восстановить фигурки, но уже весной следующего года.