Пострадавшие в страшном ДТП в Барнауле находятся в тяжелом состоянии

В региональном Минздраве порталу Amic.ru рассказали, что пострадавшие в страшной аварии в Барнауле находятся в тяжелом состоянии.

"Состояние остается тяжелым. Пациенты прооперированы. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Пострадавшие находятся в отделении тяжёлой сочетанной травмы Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи", - рассказали Amic.ru в пресс-службе министерства здравоохранения Алтайского края.

Напомним, смертельное ДТП произошло в понедельник, 15 октября. На проспекте Ленина в районе дома номер 23 столкнулись BMW X6 и Renault Scenic. В первом авто находились два человека: водитель и пассажир. В Renault Scenic ехали водитель и четыре пассажира. Погибли три человека. Два ребенка, трех и пяти лет, а также 34-летняя женщина. Все погибшие в момент аварии были в Renault.

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Вопрос дня Страшное ДТП в Барнауле: причины аварии и какое наказание грозит виновнику

Четвертого пассажира Renault и его водителя доставили в больницу с травмами различной тяжести. По предварительным данным, смертельную аварию устроил водитель BMW X6. Возбуждено и расследуется уголовное по статье 264 УК Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", часть 6 "Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Водителю элитной иномарки, Александру Руденко, грозит до 9 лет лишения свободы.

Известно, что он десять раз привлекался к административной ответственности. Из них восемь раз — в текущем году за превышение скорости движения транспортного средства.