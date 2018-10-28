Потенциально больные туберкулезом жители Алтая смогут пройти обследование

Жители Алтайского края, находящиеся или находившиеся в контакте с источником туберкулеза, а также лица с подозрением на туберкулез получат право пройти по назначению врача медицинское обследование в целях выявления заболевания. Такая возможность будет прописана в краевом законе на следующей неделе.

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Ранее в краевом законе "О предупреждении распространения туберкулеза в Алтайском крае" (от 31.12.2004, № 78-ЗС) эта категория лиц вообще не была указана. Как пояснил порталу Amic.ru депутат краевого Заксобрания, председатель парламентского комитета по здравоохранению и науке Александр Лазарев, эта группа лиц могла быть направлена на обследование в случае подозрения на заболевание, но в бюджете не было заложено финансирование работы с ними.

Если человек будет взят под диспансерное наблюдение или признан больным туберкулезом, то он будет обязан проходить назначенное врачом медицинское обследование и профилактические мероприятия, в том числе и принимать лекарства. Медикаменты выдаются бесплатно. А также являться на прием к врачу с назначенной периодичностью, соблюдать установленные законом гигиенические нормативы.

Также в закон внесены поправки, по которым больные заразными формами туберкулеза, неоднократно нарушающие санитарно-противоэпидемический режим, а также умышленно уклоняющиеся от обследования в целях выявления туберкулеза или от лечения туберкулеза могут быть принудительно помещены в профильную больницу по решению суда. Обращение в суд может подать руководитель медучреждения или прокурор.

По примерным подсчетам, которые привел Александр Лазарев, около 10% страдающих заразными формами туберкулеза уклоняются от лечения. Данные очень примерные, но все же показывают актуальность проблемы.