Потепление до +1 градуса прогнозируют синоптики в Алтайском крае 3 февраля

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Плюсовую температуру и метель прогнозируют алтайские синоптики в регионе в пятницу, 3 февраля.

Так, по данным краевого Гидрометцентра, ночью в отдельных районах региона пройдет снег, температура составит -16...-21 градус с потеплением в южных районах до -9...-14. В утренние часы местами возможна изморозь и туман, на дорогах гололедица. Днем же местами пройдет снег, а в южных районах ожидается метель. Столбик термометра поднимется до -4...-9, в предгорьях -4...+1.

В Барнауле в течение всех суток временами будет идти снег. В утренние часы возникнет изморозь, а на дорогах гололедица. Ночью за окном будет от 16 до 18 градусов мороза, а днем – от 4 до 6 ниже нуля.

Ветер в крае и столице будет дуть юго-восточный, 3-8 метров в секунду, только по югу региона днем он усилится до 13 метров.