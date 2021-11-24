Потепление до +8 градусов, снег и метели ожидаются в Алтайском крае 25 ноября

Тёплая погода с осадками и сильным ветром установится в Алтайском крае в четверг, 25 ноября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю температура воздуха днём составит от -3 до +2 градусов, по югу потеплеет до +3…+8 градусов. Синоптики обещают местами метели и умеренный, местами сильный снег и снег с дождём. На дорогах будет сильная гололедица, а местами – снежные заносы.

Ветер юго-западный, 12-17 м/с, местами порывы 18-23 м/с, по южным и восточным районам – до 25-27 м/с.

В Барнауле в светлое время суток термометры покажут от 0 до +2 градусов. Как и в целом по региону, в городе ожидается снег, мокрый снег, метель, гололедица и снежные заносы. Скорость ветра может достигать 17 м/с.