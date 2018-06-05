Потерявшегося на прогулке 10-летнего мальчика нашли в Камне-на-Оби

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Поиски 10-летнего мальчика, не вернувшегося с прогулки, успешно завершились в Камне-на-Оби, сообщили волонтеры в паблике "Лиза Алерт".

"Найден, жив. Спасибо всем, кто принимал участие в поиске", - отмечают поисковики.

Информация о том, что ребенок найден, появилась в ночь на 5 июня. Отметим, ранее отмечалось, что ребенок 4 июня ушел на прогулку и не вернулся.