Потерявшегося на прогулке 10-летнего мальчика нашли в Камне-на-Оби
Волонтеры объявили о завершении поисков ребенка
5 июня 2018, 09:32
Фото: championnet.ru
Поиски 10-летнего мальчика, не вернувшегося с прогулки, успешно завершились в Камне-на-Оби, сообщили волонтеры в паблике "Лиза Алерт".
"Найден, жив. Спасибо всем, кто принимал участие в поиске", - отмечают поисковики.
Информация о том, что ребенок найден, появилась в ночь на 5 июня. Отметим, ранее отмечалось, что ребенок 4 июня ушел на прогулку и не вернулся.
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