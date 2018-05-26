"Потолки словно решето": барнаульцы массово жалуются на протекающие трамваи

Фото: c.wallhere.com

Жители Барнаула жалуются на работу изношенных трамваев, крыши которых из-за сильных осадков в последние дни начали протекать. С такой проблемой в Amic.ru обратились сразу несколько человек, которые отмечают, что во время каждого ливня потолки трамваев словно решето, а вода с них льет буквально ручьем. Это уже не первый случай, когда пассажиры общественного транспорта краевой столицы обращаются с подобными жалобами. Известно, что изношенность электротранспорта в Барнауле довольно высокая, и многие трамваи, например, не ремонтировались десятилетиями.

Новости

Прочее Сколько тратят на дороги в Барнауле по сравнению с другими городами Сибири

Во время непогоды некоторые пассажиры сидят внутри трамваев даже с зонтами. При этом барнаульцы удивляются, почему трамваи не ремонтируются, поскольку это не стоит огромных денег.

"Каждое лето, во время каждого ливня, потолки у трамваев словно решето, вода с них льёт иногда буквально ручьём. Соответственно, это всё капает на сиденья, на которые уже не сядешь - до половины сидячих мест в трамвае может быть не занята даже в час пик, все вынуждены стоять! Некоторые при этом всё-таки садятся и терпят. На мой взгляд, это просто скотское отношение к пассажирам", - сообщил Amic.ru один из пассажиров, добавив, что от воды, стекающей сверху, гипотетически можно получить удар током.

Изношенность барнаульского МУП "Горэлектротранс" вызывала неоднократно критику у общественников и автолюбителей города. Известно, что едва ли не ежедневно на дорогах образовываются пробки из-за сломанных троллейбусов. Как пояснили Amic.ru в мэрии Барнаула, парк "Горэлектротранса" насчитывает 231 трамвай и 60 троллейбусов. При этом там объяснили, что из-за большой нагрузки и длительной работы вагоны трамваев сильно изнашиваются. Особенно это сказывается на двигателях, узлах и механизмах. Поэтому эксплуатационные депо и ремонтная служба выполняют работы, предусмотренные характеристиками технического обслуживания и малого ремонта. Ежегодно выполняется текущий ремонт 40 троллейбусов и 140 трамваев.

Новости

Прочее Массовые нарушения выявили на остановках транспорта в Барнауле

С 2009 по 2012 год в Барнауле был проведен капитально-восстановительный ремонт 10 трамваев и двух троллейбусов и получен всего один трамвай. С 2012 по 2014 год в рамках реализации краевой и городской программ город Барнаул получил 2 новых трамвая, 8 новых троллейбусов.

При этом в мэрии не уточнили, какое количество трамваев и троллейбусов в Барнауле уже отработали свой эксплуатационный срок. Согласно различным программам, в 2019 году пройдут мероприятия по обновлению подвижного состава. При этом непонятно, сколько средств на эту будет выделено и какое количество трамваев и троллейбусов отремонтируют.