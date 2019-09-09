Потоп у "Ноева Ковчега". Гроза вызвала фонтан из-под асфальта в Барнауле
После грозы появился фонтан из-под асфальта в районе ресторана
9 сентября 2019, 17:23
В Барнауле после грозы появился фонтан из-под асфальта в районе ресторана "Ноев Ковчег", рассказывают в пабликах "Инцидент Барнаул" и "Барнаул 22".
"На пересечении улицы Власихинской и шоссе Ленточный бор вода идет из-под асфальта, повреждено дорожное полотно", – рассказывают очевидцы. Водителям советуют быть внимательными, чтобы не провалиться.
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