Потоп у "Ноева Ковчега". Гроза вызвала фонтан из-под асфальта в Барнауле

В Барнауле после грозы появился фонтан из-под асфальта в районе ресторана "Ноев Ковчег", рассказывают в пабликах "Инцидент Барнаул" и "Барнаул 22".

"На пересечении улицы Власихинской и шоссе Ленточный бор вода идет из-под асфальта, повреждено дорожное полотно", – рассказывают очевидцы. Водителям советуют быть внимательными, чтобы не провалиться.