Появилось видео с места ДТП на Алтае, где погибли полицейские

На кадрах видны автомобили экстренных служб

19 декабря 2019, 22:36, Роман Кильмяшкин

Паблик Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте" опубликовал видеозапись с места трагедии в Алейском районе, где 19 декабря в аварии со служебным автомобилем полиции погибли пять человек, в том числе четверо полицейских.

На коротком ролике видно, что на месте ЧП работают экстренные службы. В частности, видны автомобили ДПС и скорой помощи.

Причина ДТП пока неизвестна. Ее устанавливают правоохранительные органы, которые работают на месте ЧП.

Ранее стало известно, что попавшие в аварию сотрудники полиции находились при исполнении своих обязанностей.

Пять человек погибли в ДТП с полицейской машиной в Алтайском крае

Пять человек погибли в ДТП с полицейской машиной в Алтайском крае

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