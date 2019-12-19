Появилось видео с места ДТП на Алтае, где погибли полицейские

Паблик Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте" опубликовал видеозапись с места трагедии в Алейском районе, где 19 декабря в аварии со служебным автомобилем полиции погибли пять человек, в том числе четверо полицейских.

На коротком ролике видно, что на месте ЧП работают экстренные службы. В частности, видны автомобили ДПС и скорой помощи.

Причина ДТП пока неизвестна. Ее устанавливают правоохранительные органы, которые работают на месте ЧП.

Ранее стало известно, что попавшие в аварию сотрудники полиции находились при исполнении своих обязанностей.