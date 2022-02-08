Поздравления с Днём гражданской авиации России
С праздным днём календаря! Пусть не случится ситуации, когда не примет вас Земля!
9 февраля в России отмечается День работника гражданской авиации. Праздник появился в 2013 году и приурочен к дате возникновения отечественного воздушного флота. Именно 9 февраля 99 лет назад в России официально появилась гражданская авиация.
Порадуйте сегодня своих небесных друзей и знакомых улётными поздравлениями.
***
Авиации гражданской
Нынче повод пожелать,
Чтоб удача, словно краской,
Путь стремилась указать!
Чтобы каждая посадка
Завершалась на ура,
Из эмоций всех в осадках
Сохранив запас добра!
Всех успешней будьте в мире,
Чтобы небо покорить,
И чтоб в каждом пассажире
Тёплый отклик находить!
***
Властители небес,
Лётчики, пилоты!
Хотим, чтоб не исчез
Азарт у вас к полётам!
Пусть любят небеса
За драйв и вашу смелость.
Ну что ещё сказать?
Хотим, чтоб в небе пелось,
Чтоб вы на высоте
Парили, словно птицы,
Удачно вам взлететь,
И мягенько садиться!
***
Эх, по небу с ветерочком
Прокати меня, пилот!
Мне конфеток да чаёчку
Стюардесса принесёт.
Почему же мне не страшно?
Я вам дам такой ответ:
Авиации гражданской
Лучше нашей в мире нет!
В праздник профессиональный
Пусть удача к вам придёт,
И в любую непогоду
Продолжается полёт.
***
В День гражданской авиации
Заслужили вы овации
За почётный, гордый труд!
Пусть вас крылья берегут
И возносят в небеса,
Будет белой полоса
Вашей жизни светлой взлётной,
Счастье будет искромётным,
Не иссякнет романтизм,
Выполняется девиз
Ваш: “Быстрее, ярче, выше”,
Пусть разносится по крышам
И приносит благодарность,
Оптимизм и только радость,
Бодрость, крепкое здоровье.
Поздравляем вас с любовью!
***
Кто знаком не понаслышке,
Что такое самолёт!
Замирает сердце гулко,
Сердце просится в полёт!
Вас сердечно поздравляем,
Дарим нежные слова!
И душевно вам желаем,
Счастья много и добра!
Источник: pozdravok.ru, datki.net