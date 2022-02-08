Поздравления с Днём гражданской авиации России

9 февраля в России отмечается День работника гражданской авиации. Праздник появился в 2013 году и приурочен к дате возникновения отечественного воздушного флота. Именно 9 февраля 99 лет назад в России официально появилась гражданская авиация.

Порадуйте сегодня своих небесных друзей и знакомых улётными поздравлениями.

***

Авиации гражданской

Нынче повод пожелать,

Чтоб удача, словно краской,

Путь стремилась указать!



Чтобы каждая посадка

Завершалась на ура,

Из эмоций всех в осадках

Сохранив запас добра!



Всех успешней будьте в мире,

Чтобы небо покорить,

И чтоб в каждом пассажире

Тёплый отклик находить!

***

Властители небес,

Лётчики, пилоты!

Хотим, чтоб не исчез

Азарт у вас к полётам!

Пусть любят небеса

За драйв и вашу смелость.

Ну что ещё сказать?

Хотим, чтоб в небе пелось,

Чтоб вы на высоте

Парили, словно птицы,

Удачно вам взлететь,

И мягенько садиться!

***

Эх, по небу с ветерочком

Прокати меня, пилот!

Мне конфеток да чаёчку

Стюардесса принесёт.



Почему же мне не страшно?

Я вам дам такой ответ:

Авиации гражданской

Лучше нашей в мире нет!



В праздник профессиональный

Пусть удача к вам придёт,

И в любую непогоду

Продолжается полёт.

***



В День гражданской авиации

Заслужили вы овации

За почётный, гордый труд!

Пусть вас крылья берегут

И возносят в небеса,

Будет белой полоса

Вашей жизни светлой взлётной,

Счастье будет искромётным,

Не иссякнет романтизм,

Выполняется девиз

Ваш: “Быстрее, ярче, выше”,

Пусть разносится по крышам

И приносит благодарность,

Оптимизм и только радость,

Бодрость, крепкое здоровье.

Поздравляем вас с любовью!

***

Кто знаком не понаслышке,

Что такое самолёт!

Замирает сердце гулко,

Сердце просится в полёт!

Вас сердечно поздравляем,

Дарим нежные слова!

И душевно вам желаем,

Счастья много и добра!

Источник: pozdravok.ru, datki.net