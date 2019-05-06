Пожар произошел на подстанции в Алтайском крае

Пожар произошел на подстанции в селе Николаевка Михайловского района Алтайского края в воскресенье, 5 мая.

О случившемся сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул". Отмечается, что возгорание произошло в вечернее время.

"Горело масло, провода и т.д. Сначала тушили водой, а затем пеной. Моментами чувствовался сильный жар", – отмечает автор заметки, добавляя, что тушение заняло порядка полутора часов.