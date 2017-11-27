Пожар произошел на шинном заводе в Барнауле

Фото: vk.com/barneos22

Пожар произошел на территории шинного комбината в Барнауле в понедельник, 27 ноября — по информации ГУ МЧС по Алтайскому краю, никто не пострадал.

О ЧП на предприятии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Шинный комбинат. По словам участников нашего сообщества, горит цех старый ЦРТО 5, в котором хранились шины от сельхозтехники", - отмечает автор заметки.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю порталу Amic.ru уточнили, что в данный момент возгорание ликвидировано. Также в экстренном ведомстве уточнили, что возгорание произошло в подсобном помещении. Площадь пожара составила около 50 квадратных метров, повреждены стены и напольное покрытие. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем.

Данные о возгорании поступили в 14:35. Ликвидировать пожар удалось в 14:58. В тушении участвовали 32 человека и 9 единиц техники.