Пожар унес жизни отца и сына на Алтае

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Жизни 80-летнего мужчины и его 55-летнего сына унес пожар, произошедший утром 29 декабря в Горно-Алтайске.

Как сообщили в республиканском управлении Следственного комитета, возгорание произошло в жилом доме в переулке Промышленном.

"При тушении пожара обнаружены тела двоих мужчин 80- и 55-летнего возраста, по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Алтай проводится доследственная проверка", – отмечают в СКР.

В данный момент установлено, что погибшие приходятся друг другу отцом и сыном. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.