Пожар в частном доме произошел в Барнауле среди деревянных построек

В Барнауле в субботу днем, 11 мая, загорелся дом, расположенный по адресу улица Шевченко, 155А, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22". Также публикуется видео пожара.

"Огромное спасибо пожарным, приехали быстро, успели сбить пламя и дом остался целым! К тому же вокруг много деревянных построек, пожар мог быть очень страшным", – говорится в записи сообщества.