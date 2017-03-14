Пожар в общежитии шинного завода в Барнауле унес жизнь мужчины

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Мужчина погиб в результате пожара, произошедшего накануне в Барнауле в общежитии шинного завода, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

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Прочее Общежитие шинного завода полыхало в Барнауле. Видео и фото

Его тело было найдено в одной из комнат при тушении возгорания. "По предварительным данным возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем, проявленного умершим", - указывают в правоохранительном ведомстве.

По факту трагедии проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии. В рамках проверки назначена пожара-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

Напомним, что сильный пожар в общежитии шинного завода произошел вечером 13 марта. По информации ГУ МЧС по Алтайскому краю, на момент ликвидации ЧП площадь пожара составила порядка 250 квадратных метров. От огня сильно пострадал мансардный этаж строения.