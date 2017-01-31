Пожар в жилом многоэтажном доме произошел в Барнауле 31 января

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Возгорание жилого многоэтажного дома произошло в Барнауле днем во вторник, 31 января, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Как сообщается, информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 12:20. Через девять минут пожар был локализован, еще через одну минуту – ликвидирован.

На пожар выезжали девять сотрудников РСЧС, в том числе от МЧС России привлекались шесть человек личного состава и 2 единицы техники.