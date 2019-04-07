Пожар вновь охватил станцию техобслуживания в Барнауле, расположенную возле АЗС
Отмечается, что данная станция техобслуживания ранее уже горела – в декабре 2016 года
7 апреля 2019, 13:41
В Барнауле в воскресенье днем, 7 апреля, пожар охватил станцию технического обслуживания, расположенную на улице Шумакова, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
Отмечается, что пожарная бригада на месте.
Как сообщается в комментариях, данная СТО ранее уже горела – в декабре 2016 года. "Второй раз она уже полыхает. Там печное отопление... в 20 метрах от АЗС", – пишет один из местных жителей.
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